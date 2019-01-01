Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.12

— Глава КБР провёл встречу с замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и руководителем Ространснадзора по СКФО.— Сегодня в КБР стартовал «Культурный марафон».— Алибек Газаев в тройке лучших спасателей МЧС России по СКФО(Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К.Беров.).— Сегодня в Махачкале открылась фотовыставка «Башни Кавказа. Кабардино-Балкария и Дагестан».— Продолжается прием заявок на республиканский конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 года».