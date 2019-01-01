Радио КБР 18.00 rus — 2019.11.07

— Директор Департамента мелиорации Минсельхоза РФ приехал в КБР с рабочим визитом.(ЗАПИСЬ: Д.Сорокин, директор Департамента мелиорации Минсельхоза РФ).— Казбек Коков поздравил Дмитрия Пахомова с назначением на должность военного комиссара КБР. (ЗАПИСЬ: К.Тхагалегов, Начальник призывного пункта военного комиссариата КБР) .— Две центральные больницы КБР ввели в эксплуатацию новые современные малодозные флюорографы.— Госавтоинспекция КБР проведет рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, старший государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).