Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.23
— Делегация КБР принимает участие в Пермском международном форуме добровольцев-2019. (Председатель РДМООВ КБР «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»-А.Сижажев.)
— Группировка МЧС России обеспечивает безопасность Саммита «Россия-Африка» в Сочи. (Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К.Беров.)
— РусГидро выпустило в реки Кабардино-Балкарии более 96 тысяч мальков лосося.
— Мария Ласицкене одержала блестящую победу на Всемирных военных играх в Китае.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab — 2019.10.23

— Гъуэгу шынагъуэншэхэр проектым ипкъ итк1э мы зэманым ирихьэл1эу КъБ-м объект 19-м гъуэгу хозяйтсвэм и лэжьак1уэхэр щолажьэ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.10.23

— КъМКъУ-де экстремизмге эм терроризмге къажау «тёгерек стол» ётгенди.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.23

— Делегация КБР принимает участие в Пермском международном форуме добровольцев-2019.

Подробнее