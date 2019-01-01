Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.23

— Делегация КБР принимает участие в Пермском международном форуме добровольцев-2019.(Председатель РДМООВ КБР «ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ»-А.Сижажев.)— Группировка МЧС России обеспечивает безопасность Саммита «Россия-Африка» в Сочи. (Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К.Беров.)— РусГидро выпустило в реки Кабардино-Балкарии более 96 тысяч мальков лосося.— Мария Ласицкене одержала блестящую победу на Всемирных военных играх в Китае.