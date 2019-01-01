Радио КБР 18.00 rus — 2019.10.14

— Около 800 абонентов осталось без газоснабжения сегодня в Зольском районе республики –с последними новостями(Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР К. Беров.)— Сегодня в Нальчике откроется фестиваль международного кино «FEST-хиты». (ЗАПИСЬ: С.Новожилов, президент Фестиваля кино и театра «Амурская осень»).— Олег Бабгоев и Ислам Циканов стали призерами международного турнира в Эстонии.(Президент Федерации дзюдо КБР: М.Емкужев.)