Радио КБР 18.00 rus — 2019.09.27

— Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков приехал в КБР. (ЗАПИСЬ: К.Коков, врио главы КБР).— Начальник ОСБ МВД по КБР задержан правоохранительными органами.— Собираемость взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов в КБР превысила 50%. (ЗАПИСЬ: А.Шогенов, директор Фонда регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов КБР).— Завтра Отделение Национального Банка по КБР проведет день открытых дверей. (ЗАПИСЬ: А.Калов, заместитель Управляющего Банком России по КБР).