Радио КБР 18.00 rus — 2019.09.11

— Сегодня в Санкт-Петербурге открылся международный тревел-форум, где субъекты СКФО презентовали свой туристический потенциал.— Сегодня в нальчикской 4-й гимназии открылся зал имени Евгения Примакова. (ЗАПИСЬ: Е.Егошкин, заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов).— Сегодня на неделе Северного Кавказа в Болгарии выступают ГААТ «Кабардинка» и ГФЭАТ «Балкария».— Сегодня в КБР стартовал Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый» (ЗАПИСЬ: Р.Керефов, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по КБР).