Радио КБР 18.00 rus — 2019.08.02

— В Кабардино-Балкарии открыли Центры амбулаторной онкологической помощи.— Центры соцобслуживания в Кабардино-Балкарии получили два автомобиля.— В Булунгу и Эль-Тюбю восстановлено газоснабжение (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А. Гулиева.)— Сегодня состоится профилактический рейд «Нетрезвый водитель». (ЗАПИСЬ: И.Алчагирова, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Кабардино-Балкария выходит на производство порядка миллиона банок плодоовощных консервов в день.