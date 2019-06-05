Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.05
— Кабардино-Балкария примет участие в работе Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2019.
— Завтра пройдет на Конкурс чтецов «Полиязычный Александр Сергеевич Пушкин».
— Назначен новый Нальчикский транспортный прокурор.
— Энергетики Кабардино-Балкарии готовы встретить непогоду.
— Новости МЧС.( Главный специалист по пропаганде и связям с общественностью и СМИ ГУ МЧС России по КБР: К. Беров.)
— Хвостохранилище Тырнаузского комбината в Кабардино-Балкарии ликвидируют по нацпроекту.