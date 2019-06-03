Радио КБР 18.00 rus — 2019.06.03
— В КБГУ завершает свою первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию с участием ведущих федеральных экспертов по вопросам реализации Национальных проектов.(Заместитель полномочного представителя президента РФ в СКФО С. Стариков.)
— В КБР заключили 9 проектов сельхознаправленности на общую сумму около 2 млрд рублей.(Первый заместитель Председателя Правительства КБР – министр сельского хозяйства КБР С. Говоров.)
— 4346 выпускников Кабардино-Балкарии написали второй обязательный для получения аттестата экзамен – ЕГЭ по русскому языку.