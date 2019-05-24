Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.24

— Регионы СКФО поставляют сельхозпродукцию за рубеж.— В Прохладном приведут в порядок 11 дворовых территорий. (ЗАПИСЬ: В.Болотоков, зампред Правительства КБР).— В КБР сегодня отметили день славянской письменности. (ЗАПИСЬ: А.Канунников, Председатель «Общества русской истории и культуры «Вече»).— В государственной библиотеке КБР состоялась уникальная выставка. (ЗАПИСЬ: Ж.Аппаева, сотрудник сектора редкой и ценной литературы Государственной национальной библиотеки КБР имени Т.К. Мальбахова).