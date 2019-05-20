Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.20

— Сегодня всемирный день метрологии. (Заместитель директора Центра стандартизации и метрологии г.Нальчика- Р.Боготырева.)— Гимнастки из КБР достойно выступили на Первенстве по эстетической гимнастике в Сочи.(Запись О.Медалиева.)— С сегодняшнего дня действуют ограничения на участках федеральных автодорог. (ЗАПИСЬ:А.Божков, специалист по связям с общественностью ФКУ УПРДОР «Кавказ»).— Перерабатывающие и сельхозпредприятия Кабардино-Балкарии представили свою продукцию на Международной выставке в Азербайджане.