Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.15
— В КБР начались мероприятия ко Дню памяти адыгов. (ЗАПИСЬ: Л.Гергокова, заведующая краеведческим отделом Государственной Национальной библиотеки КБР).
— В парке культуры и отдыха «Атажукинский сад» высадили «парламентскую клумбу». (ЗАПИСЬ: С.Азикова, председатель комитета Парламента КБР по образованию, науке и молодежной политике).
— Сегодня состоялась презентация фильма к юбилею Алима Байсултанова. (ЗАПИСЬ: А.Сабанчиева, автор фильма).
— В Нальчике пройдет II Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль. (ЗАПИСЬ: А.Рахаев, ректор СКГИИ).