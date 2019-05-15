Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.15

— В КБР начались мероприятия ко Дню памяти адыгов.(ЗАПИСЬ: Л.Гергокова, заведующая краеведческим отделом Государственной Национальной библиотеки КБР).— В парке культуры и отдыха «Атажукинский сад» высадили «парламентскую клумбу». (ЗАПИСЬ: С.Азикова, председатель комитета Парламента КБР по образованию, науке и молодежной политике).— Сегодня состоялась презентация фильма к юбилею Алима Байсултанова. (ЗАПИСЬ: А.Сабанчиева, автор фильма).— В Нальчике пройдет II Северо-Кавказский молодежный кинофестиваль. (ЗАПИСЬ: А.Рахаев, ректор СКГИИ).