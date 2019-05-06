Радио КБР 18.00 rus — 2019.05.06
— У мусульман всего мира начался священный месяц Рамадан (Заместитель председателя ДУМ КБР-А.Сижажев.).Казбек Коков поздравил мусульман республики с началом священного месяца Рамадан.
— Казбек Коков выразил соболезнования семьям погибших в результате авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.
— 9 мая в Нальчике пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. (Руководитель пресс-службы Министерства культуры КБР :Л.Мафедзова.).
— В Нальчике показывают фильмы о войне. (ЗАПИСЬ: А.Мокаева, начальник отдела патриотического воспитания ММЦ КБР).