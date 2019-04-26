Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.26

— Стратегию экономического развития КБР на ближайшие 20 лет утвердил сегодня кабинет министров республики.(ЗАПИСЬ: Б.Рахаев, министр экономического развития КБР).— Николай Хабаров назначен на должность Прокурора КБР. (ЗАПИСЬ: А.Семенов, начальник Управления Генпрокуратуры РФ в СКФО).— Сегодня Казбек Коков встретился с руководителем Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гусейном Курбанчиевым.— Республиканская Госавтоинспекция проведет массовый флешмоб. (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).