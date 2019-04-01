Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.23
— Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.
— В КБР развивается медицинская служба уголовно- исполнительной системы наказания. (ЗАПИСЬ: З.Татарова, начальник седьмой Медико-санитарной части ФСИН России).
— Сегодня в КБР стартует профилактическая операция «Трактор». (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).
— Сегодня в Тырныаузе открылся всероссийский турнир по боксу.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.23

— Нобэ КъБ-м и унафэщ1 къалэнхэр п1алъэк1э зыгъэзащ1э К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1эт комиссэм и оперативнэ штабым и зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.23

— Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны жыйылыуларын бардыргъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.23

— Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.

Подробнее