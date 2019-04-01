Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.23

— Казбек Коков провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.— В КБР развивается медицинская служба уголовно- исполнительной системы наказания. (ЗАПИСЬ: З.Татарова, начальник седьмой Медико-санитарной части ФСИН России).— Сегодня в КБР стартует профилактическая операция «Трактор». (ЗАПИСЬ: Дж.Тебердиева, государственный инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по КБР).— Сегодня в Тырныаузе открылся всероссийский турнир по боксу.