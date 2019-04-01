Радио КБР 18.00 rus — 2019.04.12

-Казбек Коков встретился с новым начальником регионального УФСИН.-В парламенте КБР состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям Кабардино-Балкарии, посвящённое Дню космонавтики.(Ветеран воздушно-космических сил, полковник в отставке :Б.Романенко.).— Семь отдалённых населённых пунктов Кабардино-Балкарии участвуют в реализации нацпроекта «Культура».— Пенсионный фонд КБР — лучший в округе. (Руководитель Пресс-службы ГУ ОПФР по КБР :М. Битоков).— Сегодня пройдёт очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».( Инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД :И. Алчагирова.)