Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.26
— Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета.
— Сегодня наградили лучших серебряных волонтёров республики. (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР).
— Сегодня в Нальчике состоялась первая пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по КБР.( Начальник пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии России по КБР : О.Исаева)
— В Парламенте КБР сегодня отчитались за основные экономические показатели прошлого года (Д. КЯСОВА).

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.03.26

— Афияным пэщ1эт къэрал комитетым и зэ1ущ1э нобэ щы1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal — 2019.03.26

— Казбек КОКОВ ТАСС-ны таматасы бал тюбешгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.26

— Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета.

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