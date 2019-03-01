Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.26

— Казбек Коков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета.— Сегодня наградили лучших серебряных волонтёров республики. (ЗАПИСЬ: А.Кумыков, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР).— Сегодня в Нальчике состоялась первая пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по КБР.( Начальник пресс-службы Федеральной службы войск национальной гвардии России по КБР : О.Исаева)— В Парламенте КБР сегодня отчитались за основные экономические показатели прошлого года (Д. КЯСОВА).