Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.25

— В Москве на полях Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества» подписанМеморандум о сотрудничестве между МГУ им.М.В.Ломоносова и Кабардино-Балкарией.— Сегодня, в России отмечается День работника культуры.(Заслуженный работник культуры КБР :И.Созаев.)— Сегодня в КБР стартует Всероссийская акция «Культурный минимум».— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР -А.Гулиева.)