Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.25
— В Москве на полях Международного форума «Университеты, общество и будущее человечества» подписан Меморандум о сотрудничестве между МГУ им.М.В.Ломоносова и Кабардино-Балкарией.
— Сегодня, в России отмечается День работника культуры.(Заслуженный работник культуры КБР :И.Созаев.)
— Сегодня в КБР стартует Всероссийская акция «Культурный минимум».
— В горах КБР сохраняется повышенная лавиноопасность. (Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР -А.Гулиева.)