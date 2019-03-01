Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.14

— Сегодня состоялось заседание президиума Парламента КБР.()ЗАПИСЬ: Х.Кажаров, председатель комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению).— Субъекты СКФО заключили межрегиональное соглашение по развитию туризма в рамках международной выставки «Интурмаркет-2019».— Сегодня в КБР написали тотальный диктант на адыгском языке. (ЗАПИСЬ: М.Хафице, председатель Общественной организации «Адыгэ Хасэ»).— Врачи-нефрологи диализных центров Нальчика провели сегодня бесплатные консультации. (ЗАПИСЬ: А.Карданов, директор Диализного центра).