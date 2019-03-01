Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.12

— Кабардино-Балкария получит более 21 миллиона рублей на строительство сельского Дома культуры.— Кабардино-Балкария в числе регионов с самым низким уровнем смертности населения.— Николай Налоев – председатель Нальчикского избиркома.— В Нальчике сегодня открылся специализированный детский пресс-центр ЮИД. (Начальник УГИБДД МВД по КБР :Юрий Бегидов)— Сегодня УФСИН России исполняется 140 лет. (ЗАПИСЬ: А.Каскулов, заместитель начальника УФСИН России по КБР).— В КБГУ начинаются «Университетские субботы».