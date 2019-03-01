Радио КБР 18.00 rus — 2019.03.01

— В Сочи стартует этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин.( Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)— Психологические аспекты паллиативной помощи детям обсудили сегодня медицинские работники в Нальчике.— Сегодня прошел третий региональный этап Чемпионата молодых профессионалов WorldskillsRussia.— Сегодня состоится музыкально-поэтическое представление из цикла «Время собирать камни», посвящённое 75-летию со дня рождения поэтессы Инны Кашежевой.(ЗАПИСЬ)-Анонс.— Сегодня пройдет очередное профилактическое мероприятие под условным названием «Нетрезвый водитель».( Инспектор отдела пропаганды Управления ГИБДД — И. Алчагирова.)