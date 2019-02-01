Радио КБР 18.00 rus — 2019.02.26

— Сегодня врио Главы КБР К.В.Коков провел заседание республиканской Антитеррористической комиссии.— Чемпионат молодых профессионалов Worldskills Russia стартовал сегодня в КБР в третий раз.(Координатор «Worldskills Russia» в КБР :М.Коков.)— Сегодня спасатели МЧС помогли травмированному молодому человеку .(Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)— Сегодня в КБГУ состоится видеоконференция-круглый стол «Международное молодежное измерение региональных проектов в области науки и образования».(Руководитель пресс-службы КБГУ: М. Сенич.)