Радио КБР 18.00 rus — 2019.02.26
— Сегодня врио Главы КБР К.В.Коков провел заседание республиканской Антитеррористической комиссии.
— Чемпионат молодых профессионалов Worldskills Russia стартовал сегодня в КБР в третий раз.(Координатор «Worldskills Russia» в КБР :М.Коков.)
— Сегодня спасатели МЧС помогли травмированному молодому человеку .
(Ведущий специалист -эксперт пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР А.Гулиева.)
— Сегодня в КБГУ состоится видеоконференция-круглый стол «Международное молодежное измерение региональных проектов в области науки и образования».(Руководитель пресс-службы КБГУ: М. Сенич.)