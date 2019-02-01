Радио КБР 18.00 rus — 2019.02.13

— Объем кредитования физических лиц в прошлом году вырос на 30,4%.— В Баксане приведут в порядок дороги. (ЗАПИСЬ:А.Балкизова, пресс-секретарь администрации г.о Баксан).— Авиакомпании «Аэрофлот» и «Нордавиа» снизили стоимость билетов на рейсы из Нальчика. (ЗАПИСЬ: И.Шомахов, пресс-секретарь международного аэропорта «Нальчик»).— Сегодня в Нальчике стартовала серия обучающих семинаров для предпринимателей. (ЗАПИСЬ: Э.Карашаева, пресс-секретарь Минэкономразвития КБР).