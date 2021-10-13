Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.13
— Сегодня в Кабардино-Балкарии -День памяти сотрудников правоохранительных
органов, погибших 13 октября 2005 года при отражении террористического нападения на Нальчик.
— Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (МИЛАНА КАЦИБАЕВА -врач -терапевт).
— В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт участка дороги подъезда селениям Верхний Курп и Нижний Курп.
— Главные эксперты России одобрили строительство восьми горнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».
— Сегодня, в Пятигорске завершает работу очередной этап научно-просветительского проекта «Школа Кавказоведения». (СЕРГЕЙ СТАРИКОВ- заместитель полпреда РФ в СКФО)., (АРТУР АХМЕТОВ-
финалист проекта Школа Кавказоведения, директор центра балкарской культуры КБГУ).