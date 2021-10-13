Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.13

— Сегодня в Кабардино-Балкарии -День памяти сотрудников правоохранительныхорганов, погибших 13 октября 2005 года при отражении террористического нападения на Нальчик.— Глава КБР Казбек Коков возложил цветы к памятнику погибшим при исполнении служебного долга.— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (МИЛАНА КАЦИБАЕВА -врач -терапевт).— В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт участка дороги подъезда селениям Верхний Курп и Нижний Курп.— Главные эксперты России одобрили строительство восьми горнолыжных трасс на территории комплекса «Эльбрус».— Сегодня, в Пятигорске завершает работу очередной этап научно-просветительского проекта «Школа Кавказоведения». (СЕРГЕЙ СТАРИКОВ- заместитель полпреда РФ в СКФО)., (АРТУР АХМЕТОВ-финалист проекта Школа Кавказоведения, директор центра балкарской культуры КБГУ).