Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.12

— Сегодня, Глава КБР Казбек Коков и начальник Управления ФСБпо КБР Сергей Воронин приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета.— Совершенствование и модернизацию объектов инфраструктуры обсуждали сегодня заседании комиссии Госсовета по строительству и ЖКХ в Москве.— Гражданское общество служит социальной основой государства и не существует вне страны. Сегодня, в Общественной палате КБР состоялось пленарное заседание. (АСИЯТ ТЕППЕЕВА- консультантОбщественной палаты КБР).— В рамках нацпроекта «Культура» в селении Нижний Куркужин строят Детскую школу искусств.