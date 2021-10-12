Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.12
— Сегодня, Глава КБР Казбек Коков и начальник Управления ФСБ
по КБР Сергей Воронин приняли участие в заседании Национального антитеррористического комитета.
— Совершенствование и модернизацию объектов инфраструктуры обсуждали сегодня заседании комиссии Госсовета по строительству и ЖКХ в Москве.
— Гражданское общество служит социальной основой государства и не существует вне страны. Сегодня, в Общественной палате КБР состоялось пленарное заседание. (АСИЯТ ТЕППЕЕВА- консультант
Общественной палаты КБР).
— В рамках нацпроекта «Культура» в селении Нижний Куркужин строят Детскую школу искусств.