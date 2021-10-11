Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.11
— Глава КБР Казбек Коков направил Президенту Республики
Татарстан Рустаму Минниханову телеграмму соболезнования в связи с крушением самолета.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса. (АЛЕСЯ ТХАШУГОЕВА- врач-терапевт).
— Система QR-кодов введена в больницах Кабардино-Балкарии.
— В г. Майский продолжается строительство многоквартирных домов, по программе переселения из аварийного жилья. (ЛЮДМИЛА КУМЫКОВА-руководитель пресс-службы министерства
строительства и ЖКХ КБР).
— Дзюдоист Омар Гаев успешно выступил в Ольбии.