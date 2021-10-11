Радио КБР 18.00 rus – 2021.10.11

— Глава КБР Казбек Коков направил Президенту РеспубликиТатарстан Рустаму Минниханову телеграмму соболезнования в связи с крушением самолета.— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса. (АЛЕСЯ ТХАШУГОЕВА- врач-терапевт).— Система QR-кодов введена в больницах Кабардино-Балкарии.— В г. Майский продолжается строительство многоквартирных домов, по программе переселения из аварийного жилья. (ЛЮДМИЛА КУМЫКОВА-руководитель пресс-службы министерствастроительства и ЖКХ КБР).— Дзюдоист Омар Гаев успешно выступил в Ольбии.