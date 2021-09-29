Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.29
— Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел совещание по реализации национальных проектов в КБР.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ:Изабелла Кучменова).
— С начала 2021 года в КБР сельхозтоваропроизводителями республики установлена 41 широкозахватная дождевальная машина (ЗАПИСЬ:Светлана Самченко).
— В Чегемском районе отремонтировали центральные улицы в двух селениях (ЗАПИСЬ:ЗульфияКумыкова).

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.09.29

— КъБ-м нобэ лэжьыгъэ 1уэхук1э щы1ащ УФ-м и Президентым и полномочнэ л1ык1уэу Кавказ Ищхъэрэ федерал округым щы1э Чайкэ Юрий.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.09.29

— РФ-ны Президентини Шимал Кавказда толу эркинликли келечиси Юрий Чайка бюгюн бизни республикагъа жумуш бла келгенди.

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.29

— Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел

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