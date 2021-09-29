Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.29

— Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провелсовещание по реализации национальных проектов в КБР.— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ:Изабелла Кучменова).— С начала 2021 года в КБР сельхозтоваропроизводителями республики установлена 41 широкозахватная дождевальная машина (ЗАПИСЬ:Светлана Самченко).— В Чегемском районе отремонтировали центральные улицы в двух селениях (ЗАПИСЬ:ЗульфияКумыкова).