Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.20

— Сегодня республика отмечает День адыгов.— Глава КБР Казбек Коков принял участие в работе XIII Конгресса Международной черкесской ассоциации. (КАЗБЕК КОКОВ- Глава КБР).— В ходе поездки по районам Глава КБР Казбек Коков посетил общеобразовательное учреждение лицей №7 с.п. Ново-Ивановское.— С сегодняшнего дня вводится в эксплуатацию пятнадцать дополнительных стационарных камер автоматической фиксации нарушений ПДД.— Серебро по масрестлингу на этапе Кубка мира у Кристины Качесоковой.