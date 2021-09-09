Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.09
— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.
— Общественная палата КБР и партия «Родина» подписали соглашение о сотрудничестве.
— В Нальчике продолжает свою работу научная конференция по физике облаков и их активным воздействиям на метео процессы.
— Озеро Башиль не угрожает населенным пунктам. (Константин Кротков- гл.специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС по КБР).
— В КБР объявляется месячник ГТО.