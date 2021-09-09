Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.09

— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.— Общественная палата КБР и партия «Родина» подписали соглашение о сотрудничестве.— В Нальчике продолжает свою работу научная конференция по физике облаков и их активным воздействиям на метео процессы.— Озеро Башиль не угрожает населенным пунктам. (Константин Кротков- гл.специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС по КБР).— В КБР объявляется месячник ГТО.