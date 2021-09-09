Радио КБР 18.00 rus – 2021.09.09
— Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.
— Общественная палата КБР и партия «Родина» подписали соглашение о сотрудничестве.
— В Нальчике продолжает свою работу научная конференция по физике облаков и их активным воздействиям на метео процессы.
— Озеро Башиль не угрожает населенным пунктам. (Константин Кротков- гл.специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС по КБР).
— В КБР объявляется месячник ГТО.

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Радио КБР 07.10 kab – 2021.09.10

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек хэтащ щ1ыналъэхэм заужьынымк1э къэрал штабым и Правительственнэ комиссэм и зэ1ущ1э ек1уэк1ам.

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Радио КБР 07.10 bal – 2021.09.10

— Республиканы башчысы Казбек Коков регионланы айныуу жаны бла правительстволу комиссияны жыйылыууна къатышханды.

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Radio
Радио

Радио КБР 07.10 rus – 2021.09.10

— Сегодня в Нальчике завершает свою работу научная конференция по физике облаков и их активным воздействиям

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