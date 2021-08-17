Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.17
— Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам строительства, благоустройства, ЖКХ, а также подготовки к 100-летию образования КБР.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— В новых ясельных блоках Баксанского района идут последние приготовления к приему детей (ЗАПИСЬ: Арина Килярова).
— С 8 по 20 августа в Приэльбрусье проходит военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт».