Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.17
— Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам строительства, благоустройства, ЖКХ, а также подготовки к 100-летию образования КБР.
— Оперативный штаб по КБР напоминает о необходимости соблюдать меры профилактики от короновируса (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).
— В новых ясельных блоках Баксанского района идут последние приготовления к приему детей (ЗАПИСЬ: Арина Килярова).
— С 8 по 20 августа в Приэльбрусье проходит военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт».

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.08.17

— КъБ-м коронавирусым земыгъэубгъунымк1э Оперативнэ штабым и зэ1ущ1э нобэ иригъэк1уэк1ащ республикэм и 1этащхьэ К1уэк1уэ Казбек

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.08.17

— Казбек Коков правительствону келечилери бла ишчи кенгеш бардыргъанды

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Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.08.17

— Глава КБР Казбек Коков провел рабочее совещание по вопросам строительства, благоустройства, ЖКХ, а также подготовки к 100-летию образования КБР

Подробнее