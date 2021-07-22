Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.22
— Кабардино-Балкария получит более 300 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи.
— В Кабардино-Балкарии прошло совещание по итогам проведенного рейда в Нарткале и окрестностях (ЗАПИСЬ: А. Мокаев).
— Сегодня в день рождения народного поэта КБР Алима Пшемаховича Кешокова состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта в городе Нальчике (ЗАПИСЬ: Виктор Котляров).
— Синоптики республики прогнозируют обильные осадки ( ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).