Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.22

— Кабардино-Балкария получит более 300 млн рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи— В Кабардино-Балкарии прошло совещание по итогам проведенного рейда в Нарткале и окрестностях (ЗАПИСЬ: А. Мокаев).— Сегодня в день рождения народного поэта КБР Алима Пшемаховича Кешокова состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэта в городе Нальчике (ЗАПИСЬ: Виктор Котляров).— Синоптики республики прогнозируют обильные осадки ( ЗАПИСЬ: Кантемир Беров).