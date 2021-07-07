Радио КБР 18.00 rus – 2021.07.07
— Глава КБР Казбек Коков провел первую рабочую встречу с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Сергеем Захаровым.
— Глава КБР Казбек Коков провел расширенное заседание Оперативного штаба КБР по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (ЗАПИСЬ: Казбек Коков).
— Земледельцам КБР перечислено более 270 млн рублей на развитие отдельных подотраслей растениеводства (ЗАПИСЬ: Светлана Самченко).
— Даниэль Болиев представит Россию на Международной выставке юных изобретателей.