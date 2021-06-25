Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.25

— Общественная палата КБР готовит наблюдателей к выборам. (ЗАПИСЬ: Д.Бажев, Член общественного штаба по наблюдению за выборами)— Завтра в республике пройдут выпускные балы в традиционном очном формате, но с ограничениями.— Министерство транспорта и дорожного хозяйства КБР сообщает о том, что в Нальчике обустроят пешеходный переход вблизи улиц Кадырова и Суворова (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).-Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР информирует о том, как и в какие сроки индексируется пенсия работающего пенсионера после увольнения (Зарета Алоева).