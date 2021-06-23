Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.23

— 27 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции)— Дмитрий Патрушев: «Уборка урожая в регионах СКФО должна завершиться в оптимальные сроки».— На Эльбрусе появятся две новые канатные дороги.— Союзмаш в КБР будет сотрудничать с «Молодыми профессионалами». (ЗАПИСЬ: А.Тхамоков, заместитель председателя КБ РО Союза машиностроителей России).