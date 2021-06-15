Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.15

— Сегодня Глава КБР выступил на совещании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. (ЗАПИСЬ: М.Мишустин, председатель Правительства РФ).— Сегодня Духовное управление мусульман КБР отметило свой 30-летний юбилей. (ЗАПИСЬ: Ш.Пшихачев, Председатель централизованной религиозной организации «Международная исламская миссия»).— 14 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).