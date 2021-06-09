Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.09

— Министр юстиции Российской Федерации прибыл в КБР с рабочим визитом.— В Кабардино-Балкарию поступило почти 77 тысяч доз комбинированных вакцин.— О противодействии коррупции в Кабардино-Балкарии говорили сегодня в Парламенте республики. (ЗАПИСЬ: А.Нагоев, начальник управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы КБР).— Банк России составил список организаций с признаками нелегальной деятельности. (ЗАПИСЬ: А.Харпунова, заместитель начальника Южного главного управления Банка России).— Курорт «Эльбрус» дал старт предпродаже сезонных ски-пассов.