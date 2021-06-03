Радио КБР 18.00 rus – 2021.06.03

— Сегодня Глава КБР встретился с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз».— Аграрии КБР смогут получить грантовую поддержку по программе «Агропрогресс».— 14 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Выпускники школ КБР сдают ЕГЭ по русскому языку. (ЗАПИСЬ: А.Езаов, министр просвещения, науки и по делам молодежи КБР).