Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25
— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.
— Сегодня в Парламенте КБР говорили о формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.
— 15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).
— Сегодня в КБР проходят мероприятия, приуроченные к международному Дню пропавших детей.(ЗАПИСЬ:А.Балахнина, представитель регионального отряда).

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.25

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1этынымк1э комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.25

— Республиканы бшчысы Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды.

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25

— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.

Подробнее