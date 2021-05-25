Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25

— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.— Сегодня в Парламенте КБР говорили о формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни.— 15 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Сегодня в КБР проходят мероприятия, приуроченные к международному Дню пропавших детей.(ЗАПИСЬ:А.Балахнина, представитель регионального отряда).