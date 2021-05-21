Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.21
— Сегодня в республике отмечают День памяти жертв Русско-Кавказской войны. (ЗАПИСЬ: Профессор Барасби Шурдумов).
— Двое участников из КБР поборются за победу в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».
— В Черекском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют дорогу внутри села Верхняя Жемтала. (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).
— Инспекторы МВД России по Терскому району встретились с учащимися «Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа».