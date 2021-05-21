Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.21

— Сегодня в республике отмечают День памяти жертв Русско-Кавказской войны. (ЗАПИСЬ: Профессор Барасби Шурдумов).— Двое участников из КБР поборются за победу в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций».— В Черекском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют дорогу внутри села Верхняя Жемтала. (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).— Инспекторы МВД России по Терскому району встретились с учащимися «Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа».