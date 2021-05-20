Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.20

— Делегация КБР представляет республику на Российской выставке племенных овец и коз— Курман Соттаев возглавил администрацию Эльбрусского района.— В КБР начались мероприятия, приуроченные ко Дню памяти адыгов- жертв Кавказской войны. (ЗАПИСЬ: Х.Сохроков, председатель МЧА).— 17 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в КБР. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).