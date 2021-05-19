Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.19
— С 31 мая по 1 на базе КБГАУ пройдут обучающие мероприятия по формированию и развитию гибких компетенций у студентов.
— В Псычохе обновлен Дом культуры.
— Свыше полутысячи уведомлений на организованную перевозку детей поступили в республиканское ГИБДД с начала этого года. (ЗАПИСЬ: Алла Моторова).
— Министерство строительства и ЖКХ КБР сообщает о результатах третьей недели голосования за объекты благоустройства. (ЗАПИСЬ: Людмила Кумыкова).
— С 20-го по 22-е мая в Нальчике по ул. Идарова пройдут ремонтные работы.