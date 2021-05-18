Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.18

— Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка провел рабочую встречу с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым— В Кабардино-Балкарии хорошие перспективы развития туризма. (ЗАПИСЬ: К. Коков).— В КБР во время летней оздоровительной кампании здоровье поправят 10 тысяч детей.— Пенсионный Фонд России по КБР сообщает о том, что право на пенсию не зависит от личных изменений. (ЗАПИСЬ: Михаил Битоков).