Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.17

— Казбек Коков в своем ежегодном обращении Парламенту Кабардино-Балкарской Республики поручил организовать системную работу господдержки населения. (ЗАПИСЬ: К. Коков).— Казбек Коков призвал вывести на новый уровень медицинскую помощь в республике. (ЗАПИСЬ: К.Коков).— Татьяна Егорова отметила, что послание Главы региона отличается наличием конкретных задач на этот год, также на достижение долгосрочных целей. (ЗАПИСЬ: Т. Егорова).— С 20 по 22 мая 2021 г. Российское общество «Знание» проводит просветительский марафон «Новое Знание».