Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.14

— Детский культурный форум c участием всех регионов РФ пройдёт с 25 по 29 августа в Москве— Казбек Коков 17 мая текущего года обратится к Парламенту КБР с ежегодным Посланием.— в Городской клинической больницы №1 Нальчика начали применять специальный метод лечения.— С 18 по 21 мая пройдет 21-я Российская выставка племенных овец и коз. (ЗАПИСЬ: рук пресс-службы Минсельхоза КБР Светлана Самченко).— В сельском поселении Кишпек Баксанского района активным ходом идут работы по строительству новых водопроводных сетей. (ЗАПИСЬ: Арина Килярова).