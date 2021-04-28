Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.28

— Археологи региона сегодня подводят итоги работы на объектах культурного и археологического наследия прошлого года. (ЗАПИСЬ:заведующий сектором древней истории и археологии ИГИ РАН Владимир Фоменко).— В городском округе Прохладный продолжается всероссийское голосование по выбору общественных территорий. (ЗАПИСЬ: Роман Котченко).— В Кабардино-Балкарии приступили к ремонту подъезда к селу Плановское. (ЗАПИСЬ: Зульфия Кумыкова).— С 1 по 7 мая в Нальчике состоится традиционный Всероссийский турнир по футболу.