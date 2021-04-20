Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.20

— Сегодня Национальный антитеррористический комитет подвел итоги за 2020 год. (ЗАПИСЬ: С.Шибзухов, председатель КБРОО «Мир дому твоему»).— Сегодня Казбек Коков провел традиционный «муниципальный час».— Сегодня СК КБР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту отравления детей.— В КБР зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).