Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.15

— В Кабардино-Балкарии весенняя полевая кампания в самом разгаре. (ЗАПИСЬ: пресс-рук Светлана Самченко).— Строители уже приступили к капитальному ремонту ДК в Верхней Балкарии.— В Баксане проводится мониторинг санитарного состояния территории. (ЗАПИСЬ: руководитель-пресс службы администрации Аслан Карданов).— В сельском поселении Жанхотеко построят новый сквер.— В Баксанском муниципальном районе КБР дорожники приступили к ремонту автомобильной дороги. (ЗАПИСЬ: Зульфия кумыкова).