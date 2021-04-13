Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.13

— Сегодня начался Священный месяц Рамадан. (ЗАПИСЬ: А.Сижажев, заместитель председателя ДУМ КБР).— В Кабардино-Балкарии ведутся руслорегулировочные и берегоукрепительные работы.— Выявляемость больных коронавирусом в КБР стабильно идет на спад. (ЗАПИСЬ: И.Кучменова, сотрудник информационного отдела Оперативного Штаба КБР по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции).— Все образовательные учреждения КБР и фельшерско-акушерские пункты подключат к интернету до конца этого года. (ЗАПИСЬ: А.Бозиев, заместитель министра цифрового развития КБР).