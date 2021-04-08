Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.08

— В Кабардино-Балкарии в текущем году планируют посадить около 220 тыс. деревьев. (ЗАПИСЬ: Министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев).— Оперативный штаб призывает всех жителей республики пройти процедуру вакцинации от COVID-19. (ЗАПИСЬ: И. Кучменова).— В Терском районе республики идут работы по капитальному ремонту подъезда от автодороги к селениям Верхний Курп и Нижний Курп. (ЗАПИСЬ: Зульфия КУМЫКОВА).— КБР участвует в XI Международном литературном фестивале «Чеховская осень-2020».