Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.05

— В Мэрии города Нальчика обсудили вопросы развития инфраструктуры микрорайона МЭй. (ЗАПИСЬ: Глава администрации города Нальчика Таймураз Ахохов).— Центр СПИД теперь сможет вернуться к штатному режиму приема пациентов с инфекционными заболеваниями.— В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что питьевая вода в республике не вызывает никаких опасений. (ЗАПИСЬ: Жирослан Пагов).— Почта КБР получила в дар от Музея истории МВД Кабардино-Балкарии книгу о своей истории.— В Пограничном управлении ведется набор на военную службу по контракту.