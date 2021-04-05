Радио КБР 18.00 rus – 2021.04.05
— В Мэрии города Нальчика обсудили вопросы развития инфраструктуры микрорайона МЭй. (ЗАПИСЬ: Глава администрации города Нальчика Таймураз Ахохов).
— Центр СПИД теперь сможет вернуться к штатному режиму приема пациентов с инфекционными заболеваниями.
— В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что питьевая вода в республике не вызывает никаких опасений. (ЗАПИСЬ: Жирослан Пагов).
— Почта КБР получила в дар от Музея истории МВД Кабардино-Балкарии книгу о своей истории.
— В Пограничном управлении ведется набор на военную службу по контракту.